Son Dakika | Galatasaray'da transfer konuşulurken dikkat çeken detay! Arda Turan...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gaziantep FK karşısında girdiği 107 ikili mücadelenin 63'ünden galip ayrılan Galatasaray, 29 hava topu mücadelesinin ise sadece 9'unu kaybetti. Oyuncular fizik olarak geçtiğimiz sezondan daha iyi bir görüntü çizerken, kondisyoner Scott Piri'nin geri dönüşü Aslan'ın gücüne güç kattı.

İşte ligin ilk haftasında Galatasaraylı futbolcuların fiziksel göstergeleri;

ARDA TURAN: Ne yapacağı merak konusu olan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Arda, girdiği 5 hava topu mücadelesinin 4'ünü, 6 yerden ikili mücadelenin de 5'ini kazandı. 3 dripling denemesinin 2'sinde başarı sağlayan Arda, 2 kez de rakibin ayağından top çaldı. Arda'nın karşılaşmadaki diri ve fit görüntüsü dikkat çekti.

EMRE KILINÇ: Galatasaray'ın yeni transferi ilk maçında uzun yıllardır takımdaymış gibi bir uyum gösterdi. 10 ikili mücadeleye girip 7'sini kazanan Emre, 2 dripling denemesinde de başarı sağladı. Emre 3 kez de rakipten top çaldı.

SOFIANE FEGHOULI: Girdiği dört ikili mücadelenin üçünü kazandı. Bir dripling denemesinde de başarı sağlayan oyuncu takımı ayakta tutan isimlerden oldu.

TAYLAN ANTALYALI: Gaziantep FK karşısında ön libero olarak görev yapan Taylan maç boyunca 15 ikili mücadeleye girdi ve 10'unu kazandı. Oyuncu 6 kez de rakipten top çalarken, iki kez kritik pozisyonlarda geriye koşarak rakibi durdurdu.

MARCELO SARACCHI: Sarı-kırmızılı ekibin sol beki rakipleri karşısında 7 hava topu mücadelesine girdi ve 6'sını kazanmayı başardı.

MARCAO: Savunmanın önemli isimlerinden olan Marcao, 7 ikili mücadeleye girip, 5'ini kazandı. Rakiplerinin ayağındansa üç kez top çaldı.

CHRISTIAN LUYINDAMA: Oyunda kaldığı süre içerisinde 3 hava topu mücadelesini de kazandı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!