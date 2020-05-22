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Futbol
Haber Giriş: 22.05.2020 - 18:49,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da transfer hareketliliği! Terim'in planı...

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Son Dakika | Galatasaray'da transfer hareketliliği! Terim'in planı...
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Galatasaray’ın sezonun kalan 8 haftalık kısmı için çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Fatih Terim, idari direktör Şükrü Hanedar ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak bir yandan yeni sezon yapılanması üzerinde mesai harcıyor.

Şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, Semih Kaya, Oğulcan Çağlayan gibi isimlerle el sıkışan sarı-kırmızılılarda Arda Turan’ın da yeni sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

Emre Kılınç’ın yanı sıra stoper sağ ve sol bek için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da öncelik saha içinde ana omurgayı oturtmak.

Florin Andone yolcu

İleride Falcao, Adem Büyük gibi isimlere sahip olan Cimbom’da sözleşmesi sona erecek Andone ile ise yola devam edilmeyecek.

Balotelli’den Mandzukic’e birçok yıldızın ismi sarı-kırmızılılar anılsa da şu an Galatasaray’ın yüklü anlaşmalar yapacak, bonservis bedelleri ödeyecek şartları oluşmadı(Ajansspor)

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