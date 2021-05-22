Son dakika: Galatasaray'da transfer beklenirken ilk ayrılık! Sofiane Feghouli transferini duyurdular...

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'da ilk ayrılık haberi Sofiane Feghouli'den geldi. Sezonu şampiyon Beşiktaş'ın averaj farkıyla arkasında bitiren Galatasaray'da Cezayirli yıldız futbolcu Sofiane Feghouli için flaş bir haber çıktı.

Bu sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan Feghouli için ülkesi Cezayir'den ve Yunanistan'dan aynı kulüple ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.

"YENİ ADRESİ OLYMPIAKOS"

31 yaşındaki Feghouli için hem Cezayir hem de Yunan basınında çıkan haberlerde Yunan devi Olympiakos'un yıldız futbolcuya talip olduğu ifade edildi.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL MAAŞI

Çıkan haberlerde Olympiakos'un Feghouli'yi çok istediği ancak maaşında indirim yapması halinde transfere sıcak bakacağı belirtildi.

GALATASARAY'DAN 3.8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon Euro kazanıyor. 2017/18 sezonunun başında 4 milyon 250 bin Euro karşılığında West Ham United'dan transfer edilen Feghouli'nin Sarı-kırmızılı kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY BONSERVİS İSTEMEYEBİLİR

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gözüken Feghouli'nin yüksek maaşını 1 yıl daha ödemek istemeyen Galatasaray yönetiminin, Olympiakos'tan bonservis bedeli istemeyebileceği belirtildi.

MUSTAFA CENGİZ İNDİRİM YAPMADIĞI İÇİN CEPHE ALMIŞTI

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, pandemi sebebiyle oluşan olumsuz ekonomik ortamda indirim talep edilen oyunculardan yalnızca ikisinin bu talebi kabul etmediğini sik sik söylemişti. Cengiz, bu iki oyuncunun Belhanda ve Feghouli olduğunu da ifade etmiş ve bu iki oyuncuya kamuoyu önünde de tepki göstermişti.

Galatasaray'da indirim talebini kabul etmeyen Belhanda'nın sözleşmesi, kötü zeminle ilgili yönetimi eleştirdiği için sezon devam ederken feshedilmişti.

"VABUENA ETKİSİ YAPABİLİR"

Olympiakos'a transferiyle ilgili çıkan haberler sonrası Yunanistan'da sezonu şampiyon tamamlayan Olympiakos'un taraftarları sosyal medyada Feghouli haberlerini olumlu karşılarken, Feghouli'nin Fenerbahçe'den bedelsiz transfer edilen ve son iki sezonda müthiş bir performans sergileyen Fransız futbolcu Valbuena gibi bir çıkış yakalayabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

BU SEZONU ÇOK KÖTÜYDÜ

Galatasaray'a 1027/18 sezonunun başında gelen Sofiane Feghouli, kulüp kariyerindeki bütün kupaları Sarı-kırmızılı forma altında kazandı. İlk sezonunda ligde 6 gol 9 asistle oynayan Feghouli, ikinci sezonu 9 gol 6 asistle tamamladı. Galatasaray bu iki sezonda da şampiyon oldu. Başakşehir'in şampiyon olduğu sezonu 6 gol 4 asistle noktalayan Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla biten geçen sezonu ise 2 gol 4 asistle sonlandırdı.

FATİH TERİM FEGHOULI'Yİ 'UNUTTU'

Dönem dönem sakatlıklarla boğuşan Feghouli, şampiyonluk iddiasıyla girilen son dönemde kulübede olmasına ve takıma gol gerekmesine rağmen teknik direktör Fatih Terim'den şans bulamadı.

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