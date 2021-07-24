Son Dakika: Galatasaray'da transfer bayramı! Son gün 3 isim birden açıklandı, maliyetler...

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Kurban Bayramı’nın son gününde 3 transfer açıkladı... Aslan, eski efsane ismi Gheorge Hagi’nin akademisinde yetişen Alexandru Cicaldau’yu kadrosuna kattı. Hagi’nin kurduğu akademide futbol hayatına başlayan ve Viitorul takımında da efsane ismin gözbebeği olan Cicaldau’yu transfer etmek için harekete geçen Galatasaray, kısa sürede işi bitirmeyi başardı. Hagi’nin potansiyeline güvendiği 24 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılı kulübe olumlu referans verdiği ifade edildi.

CICALDAU 10 NUMARADA OYNUYOR

Romanya Milli Takımı’nda 14 kez forma giyen Cicaldau, 2 gole imza atarken, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. 193 maçta 39 gol ve 20 asiste imza atan Cicaldau için, Craiova, Galatasaray’a kapıyı 8 milyon Euro’dan açtı. Rumen ekibi yöneticilerinin 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında ikna edildiği belirtildi. Genç futbolcu bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

24 yaşında ve 1.78 metre boyundaki Cicaldau Galatasaray’dan yıllık 1.1 milyon Euro ve 5 senelik sözleşme talep etti.

VAN AANHOLT BÜYÜK TECRÜBE

Sarı kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı sol bek Patrick van Aanholt’un transferini de resmen duyurdu. Premier Lig’de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Van Aanholt, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme için yıllık 1.8 milyon Euro maaş alacak. Kariyerinde Chelsea, Sunderland, Crystal Palace gibi takımlarda oynayan 30 yaşındaki sol bek, Hollanda Milli Takımı ile de 19 maça çıktı.

YENİ SAĞ BEK BOEY

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven’den 5-1’lik yenilgi aldıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray sağ bek için rotasını Fransız Sacha Boey’e çevirdi ve transferi tamamladı. Sarı kırmızılıların Udinese’li Jens Stryger Larsen’den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtilirken, Galatasaray Kulübü, geçen sezonu Dijon’da kiralık geçiren Rennes’in sağ beki Sacha Boey için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

26 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Transferi olumlu noktalayan sarı kırmızılıların, futbolcuyu hafta sonunda Türkiye’de gitirmesi bekleniyor. Galatasaray’ın bonservis için 1 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon’da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu 1 de asist yaptı. Sarı kırmızılıların yanı sıra Celtic’in de genç oyuncuyu uzun süredir istediği ancak Sacha Boey’in İskoç ekibini geri çevirerek Galatasaray’ı tercih ettiği öğrenildi.