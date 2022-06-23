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Son dakika: Galatasaray'da Torrent'in belirlediği sezon açılış tarihi değişti! Okan Buruk...

#Galatasaray#Okan Buruk#Torrent
Son dakika: Galatasarayda Torrentin belirlediği sezon açılış tarihi değişti Okan Buruk...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından İspanyol teknik adamın hazırladığı sezon öncesi program da değişiyor.

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Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve Okan Buruk'u takımın başına getiren Galatasaray'da Torrent'in hazırladığı sezon öncesi kamp programı değişiyor.

Teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün, Torrent'in belirlediği sezon açılış tarihi olan 4 Temmuz'u çok geç buldu.

Torrent, sezon bitiminde oyunculara 4 Temmuz'a kadar izin vermiş ve 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarının başlaması yönünde plan yapmıştı. Okan Buruk ve Cenk Ergün'ün talimatıyla bu tarih 27 Haziran'a çekildi.

Galatasaray, yeni sezonu 27 Haziran Pazartesi günü açacak. Karar futbolculara tebliğ edildi.

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OKAN BURUK CUMA GÜNÜ İMZAYI ATIYOR

Galatasaray'ın dün gece geç saatte KAP'a görüşmelerin başlandığını bildirdiği Okan Buruk'un imza töreni detayları da belli oldu. DHA'nın haberine göre; 48 yaşındaki teknik adam 24 Haziran Cuma günü Nef Stadyumu'nda resmi imzayı atacak.

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Okan Buruk'un imzasının stadyumda taraftar önünde atılması planlanıyor.

MAAŞI VE YARDIMCILARI

Yıllık 17 milyon TL kazanacak olan Buruk'un teknik ekibi de henüz belli değil. Deneyimle çalıştırıcının daha önce birlikte çalıştığı yardımcısı İrfan Saraloğlu’ndan vaçgeçmesi beklenmiyor. Tuğberk Tanrıvermiş de bir diğer aday

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