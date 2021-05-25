Son Dakika: Galatasaray'da toplam 8 dakika oynadı, milli takıma çağrıldı

Galatasaray'da forma şansı bulamayan genç stoper Valentine Ozornwafor, Nijerya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Geçtiğimiz sezonu İspanya 2. Lig takımlarından Almeria’da kiralık geçiren ve bu sezon Fatih Terim’den sadece 1 maçta forma alan Ozornwafor, 6-0’lık Gençlerbirliği karşılaşmasının son 8 dakikasında oynadı

22 yaşındaki futbolcu, Nijerya A Milli Takımı'nın Kamerun ile oynayacağı hazırlık maçına davet edildi. Sarı-kırmızılı futbolcu daha önce Nijerya U23 takımında 1, U20 takımda ise 7 kez görev yapmıştı.

Onyekuru yok, Etebo'ya var



Ozornwafor’un vatandaşı ve takım arkadaşı Henry Onyekuru ise Nijerya Milli Takımı’na alınmadı. Cimbom’un yine ideal 11’inde fazla düşünmediği Etebo da milli takım kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı.

Valentine Ozornwafor, 2019-2020 sezonunda ülkesinin Enyimba Aba takımından 300 bin Euro karşılığında Galatasaray’a transfer olmuştu. Nijeryalı futbolcunun ligin ilk yarısında ise 14 yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınmıştı.