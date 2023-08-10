Son Dakika: Galatasaray'da Tete ve fotoğraf krizi! KAP bildirimi öncesi sızdı, görevine son verilecek...

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bir süredir uğraştığı Tete transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu bugün İstanbul’a gelerek sarı kırmızılı kulübe imza atacak.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Buna karşın, 4+1 yıllık kontrat yapılacak yıldız futbolcuya 2.8 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret verecek. Söz konusu imza parası 2.5 yılda ödenecek.

HUKUKİ PROBLEM YOK

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA’nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.

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ERDEN TİMUR İŞİ BODRUM'DA BİTİRDİ!

İlk olarak menajeriyle birlikte Bodrum’da bir otele yerleşen Tete, burada tatil yaparken birçok takımla görüştü. Ancak Galatasaray’ın transfer operasyonlarını yürüten Erden Timur’un, “Ailemle 2 günlük tatile gidiyorum” dediği Bodrum’da sessiz sedasız Tete ile anlaştı.

ÇEKİMLERDEN İLK GÖRÜNTÜ İNTERNETE SIZDI

Tete resmi olarak açıklanmasa da sarı kırmızılılar, oyuncuyu kulübe getirdi. Video çekimleri gerçekleştirilen oyuncunun bugün resmi olarak duyurulması bekleniyor ancak KAP bildirimi gelmeden müzeden sızan görüntü sarı kırmızılı kulüpte kriz yarattı.

GÖREVİNE SON VERİLECEK

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı kulübün müzesi kapalı olmasına rağmen Tete'nin transfer videosu çekiminden sızdırılan fotoğrafı yayan kişiyi güvenlik kameralarından araştırıyor.

Galatasaray Kulübü, söz konusu fotoğraf KAP bildirimi öncesi paylaşıldığı için görüntüyü sızdıran kişiyi tespit etmesi halinde görevine son verecek.

PAREDES TOPLANTISI BUGÜN

Sarı-Kırmızılılar, Leandro Paredes’in menajerini İstanbul’a getirdi. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Özellikle bugün Erden Timur’un da katılacağı çok kritik bir toplantı yapılacak. Galatasaray’ın planı yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında Paredes’i renklerine bağlamak.

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ZANIOLO GİDİYOR

Tete transferinde mutlu sona ulaşılmasıyla Nicolo Zaniolo için ayrılık süreci başlatılacak. Sarı kırmızılıların hedefi, İtalya’dan Juventus’un yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan kulüplerinin talip olduğu Zaniolo’yu en az 30 milyon Euro’ya satmak. Eğer bu plan tutarsa, sadece 6 ay önce 15 milyon Euro’ya alınan İtalyan futbolcudan yüzde 100 kâr edilmiş olacak.

RASHICA DA GELECEK

Galatasaray diğer taraftan Milot Rashica’nın transferi için Norwich City ile görüşmelerini sürdürüyor. Rashica, sağ kanatta Tete ile değişmeli oynayacak.