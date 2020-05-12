Son Dakika | Galatasaray'da Terim'den Gökhan Gönül'e veto!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimin transfer için gündeme getirdiği 35 yaşındaki Gökhan Gönül'ü veto etti...

Takvim'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam, gelecek sezonki stratejilerini potansiyelli genç oyuncular üzerine kurduğunu belirterek Gökhan Gönül transferini istemediğini yönetime net bir şekilde ifade etti.

Böylece Galatasaray açısından Gökhan Gönül transferi açılmadan kapanmış oldu. 9 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra son 4 sezonu Beşiktaş'ta geçiren tecrübeli sağ bekin sözleşmesi bu yıl sona erecek. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu.

35'İNDE AMA HALA GÜNDEMDE



Gökhan Gönül fizik olarak iyi durumda olması, yeteneği ve tecrübesinin verdiği avantajla 3 büyük kulübün aynı anda gündemine girmeyi başarmış oldu.