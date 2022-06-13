Son dakika: Galatasaray'da teknik direktörlük için 4 aday var! Yerli olursa Okan Buruk, yabancı olursa... | Transfer haberi

Haberin Devamı

G.Saray’da Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Dursun Özbek, vakit kaybetmeden ekibi ile birlikte yoğun bir tempo içine girecek. İşte Özbek’in 10 günde çözüme kavuşturmak istediği yol haritası.

1- Yeni yönetim yarın mazbatalarını alacak. Ardından başkan Özbek futbolun yönetildiği Sportif A.Ş. başta olmak üzere Gayrimenkul A.Ş., Pazarlama A.Ş.’nin yönetimi oluşturulacak. Özbek zor ve kritik tercihler yapacak. Erden Timur, Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev alacak. Timur, futbolda altyapının başında, sağlıklı bir organizasyon kurulması için mesai harcayacak.

KULÜBÜN KASASI ŞU ANDA BOŞ

2- Galatasaray Kulübü’nde şu anda kasa neredeyse boş. Bu nedenle kulüp başkanı Dursun Özbek mazbata sonrasında önce Galatasaray’ın sıcak para sorununu çözecek. Özbek ile ekibi, Galatasaray’ın ağustos ayı başına kadar yapması gereken ödemeler, taksitler, planlamalar için yaklaşık 35 milyon Euro gibi rakamı kasaya koyacak.

Haberin Devamı

3- Peki bu para ile neler yapılacak? Futbolcuların, Galatasaray Kulübü’nde yaklaşık 3 aylık alacakları bulunuyor. Özbek yönetimi önce Galatasaray takımının yaklaşık 10 milyon Euro’luk gecikmiş ödemelerini gerçekleştirip bu sorunu ortadan kaldıracak.

BONSERVİSLERE 6 MİLYON EURO

4- Sonrasında ise sıra diğer büyük bir ödeme kalemi olan bonservis bedeli taksitlerinin ödemesine geçilecek. İlk olarak Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bedeli Zamalek’e ödenecek. Yine sezon başında takıma kazandırılan Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Victor Nelsson, Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz’ın bonservis taksitleri kulüplerine ödenecek. Bu 6 futbolcu için kulüplerine gönderilecek taksit tutarının da toplamda yaklaşık 6 milyon Euro seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

CENK ERGÜN GÖREVE BAŞLAYACAK

5- Dursun Özbek teknik adam tercihi öncesi raporunu alıp Torrent’in analizleri ve kadro ile ilgili görüşlerini dinleyecek. Sonra Torrent ile yolları ayrılacak ve tazminat görüşmeleri start alacak. Önümüzdeki hafta çarşambadan sonra bu konuda somut adımlar atılacak.

Haberin Devamı

6- Futbol yapılanması baştan aşağı değiştirilip yeniden kurulacak ve sportif direktör Sensibile ile de görüşülüp sözleşmesi feshedilecek. Florya’da futbol yapılanması Cenk Ergün önderliğinde şekillenecek. Ergün dışında takımı, oyuncuları, Türk futbolunu iyi bilen bir isim daha ekibe katılacak.

HEDEF 10 GÜN İÇİNDE HOCAYI AÇIKLAMAK

7- Torrent, Sensibile ile vedalaşılıp Cenk Ergün de göreve getirildikten sonra sıra teknik direktörü belirlemeye gelecek. Dursun Özbek vakit kaybetmeden 10 gün içinde Galatasaray’ın yeni teknik direktörünü açıklamayı hedefliyor. Yerli olarak gündemdeki tek isim Okan Buruk. Ancak başarısızlıklar sonrasında baskıyı kaldırabilecek nitelikte güçlü, dominant, rüştünü ispat etmiş iyi bir yabancı hoca da gündemde. Marcelo Gallardo’nun yanı sıra adı şu anda saklanan bir Alman ve bir de İtalyan hoca ile birlikte 3 aday olduğu öğrenilirken bu tercih 1 hafta içinde netleşecek.