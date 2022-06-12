Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör için geri sayıma geçildi! Fatih Terim, Okan Buruk, Nuri Şahin ve Igor Tudor derken sürpriz iddia...

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Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda 2 bin 208 oya ulaşan Dursun Özbek, 2 bin 73 oy alan rakibi Eşref Hamamcıoğlunu geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu.

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesinde gerçekleştirildi. Sandıkların saat 11.00de açılmasıyla oy kullanma işlemleri başlarken, saat 15.00te ise sandıklar kapandı ve oy verme işlemi sona erdi. İlk 3 sandıkta başkanlık yarışını önde götüren Dursun Özbek (Kırmızı Liste), 4üncü sandık itibarıyla birinciliği Eşref Hamamcıoğluna (Sarı Liste) bıraktı. 22nci sandığa kadar başkanlık yarışında Özbekin önünde yer alan Hamamcıoğlu, 22nci sandıkta Dursun Özbekin öne geçmesiyle rakibinin gerisine düştü. Son 2 sandıkta da üstünlüğü Hamamcıoğluna bırakmayan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 103üncü dönem başkanlığına seçildi. Özbek bu seçim zaferiyle birlikte Galatasarayda ikinci kez başkanlık görevine gelmiş oldu.

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YENİDEN DURSUN ÖZBEK DÖNEMİ

23 Mayıs 2015'te sarı-kırmızılı kulübün 36'ncı başkanı olarak göreve gelen Dursun Özbek, 23 Ocak 2018'de başkanlığı Mustafa Cengize bırakmıştı. Özbek, 4 yılın ardından tekrar Galatasaray başkanlığına seçildi.

DURSUN ÖZBEK’iN YÖNETiM KURULU

BAŞKAN: Dursun Özbek

YÖNETİM ASİL: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

DENETİM ASİL: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

DENETİM YEDEK: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç

SİCİL ASİL: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

SİCİL YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Yağız Canbolat Eroğlu, Yakup Peker

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DİSİPLİN ASİL: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

DİSİPLİN YEDEK: Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert Gülşen

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

2021-2022 sezonunu büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi gözler başkanlık seçimine çevrilmişti. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in arasında geçen kıyasıya seçim yarışı, sarı-kırmızılı camiada Özbek'in başkanlığıyla sona erdi.



Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, ilk iş olarak takımın başına yeni teknik direktörü getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda ismi geçenler arasında Fatih Terim, Okan Buruk ve Nuri Şahin yer alırken, sürpriz adayların da bahsi geçiyor.

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DURSUN ÖZBEK'E FATİH TERİM ÇAĞRISI

Sarı kırmızılı camianın uzun süredir beklediği seçim gerçekleşirken yeni başkan Dursun Özbek oldu. Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından taraftarlardan Fatih Terim çağrısı geldi.

Galatasaray Lisesi'nin önünde seçim sonuçlarını bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'in çıkış yapacağı sırada Fatih Terim tezahüratları yaptı. Galatasaraylı taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaparken Başkan Dursun Özbek ise tezahüratlara el sallayarak cevap verdi. Dursun Özbek daha sonra taraftarların yanından ayrıldı.

FATİH TERİM İÇİN NE DEMİŞTİ?

Dursun Özbek'e seçimden günler önce bir üye Fatih Terim'in geleceği hakkında bir soru yöneltmişti. Dursun Özbek, Fatih Terim'in olası geri dönüşü hakkında sorulan soruya, "Galatasaray'ın, Fatih Terim'den çok daha önemli meseleleri var. Üstelik bu meselelerin acil çözülmesi gerek" yanıtını vermişti.

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ERDEN TİMUR'DAN FATİH TERİM SÖZLERİ

Seçim biter bitmez cemiyete gitmek için hareket eden ve lisenin bahçesine doğru yönelen Erden Timur, A Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu. Timur kendisine yöneltilen, "Yeni teknik direktörünüz kim olacak?" sorusuna, "Henüz daha belli değil bunu başkanımızla birlikte karar vereceğiz" dedi. "Fatih Terim'le seçimden sonra görüştünüz mü, mesajlar atıldı mı?" esprisine ise "Hocamla sürekli görüşüyoruz sürekli irtibat halindeyiz" yanıtı vererek gecenin sürprizi yaptı.

EN CİDDİ ADAY OKAN BURUK

Çarşamba günü yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Dursun Özbek'in yardımcısı Metin Öztürk'ün daha önce görüştüğü Okan Burak'a sıcak baktığı yeni başkanın Fatih Terim ile Okan Buruk arasında nihai kararı vereceği belirtildi.

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"BEN SEÇİLSEYDİM OKAN BURUK TEKNİK DİREKTÖR OLACAKTI"

Galatasaray'da Dursun Özbek ile birleşme kararı alarak adaylıktan çekilen Metin Öztürk, yer aldığı listenin seçimi kazanması sonrasında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör konusunda da açıklama yapan Metin Öztürk, "Ben gelseydim hocamız Okan Buruk'tu. Şu anda başkanımız Dursun Özbek ne derse o olacak" şeklinde konuştu.

Adı Galatasaray'da teknik direktör adayları arasında geçen Okan Buruk, bir süredir sarı kırmızılı takımdaki göreve talip olduğu yönünde açıklamalarla gündeme geliyor. Son olarak Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili açıklamalarına devam ediyor.

"BOŞ KONTRAT İMZALARIM"

"Galatasaray'ı eski günlerine döndürmek istiyorum" diyen Okan Buruk, Spor Gecesi'nin Youtube kanalına verdiği demeçte, "Görev almayı gerçekten çok isterim. Yeni yönetimle maddi konularda, hiçbir zorluk çıkarmayacağımı kendileri de biliyor. Maddi konuları hiç önemsemiyorum. Benim tek derdim, Galatasaray'a güçlü bir ekiple gelip Galatasaray'ı eski günlerine geri döndürmek. Boş mukaveleye imza bile atarım" ifadelerini kullanmıştı.

'KENDİME YAKIŞTIRIYORUM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'da çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "2013'ten beri tek başıma çalışıyorum, Süper Lig'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularınızı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doğru bulmuyorum. Bir Futbol adamıyım, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzedl. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun." şeklinde konuşmuştu.

"DOĞRU ZAMAN GELDİ"

Okan Buruk sözlerini "Bir yandan doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray'da bir hoca değişikliği olacaksa... Mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Bir değişim olursa Galatasaray teknik direktörü olmayı isterim. Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Benim için zamanlama olarak doğru zaman olduğuna inanıyorum, kendimi hazır görüyorum. Olursa seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Çalışmadığım dönemde onlarca teklif geldi, hep bekledim. Kendime takım aramıyorum ama Galatasaray'ın teknik direktör anlamında bir düşüncesi olursa maddi manevi konuları hiç düşünmeden Galatasaray'a hizmet etmek isterim." demişti.

"HAYAL ETTİĞİM BİR ŞEY"

Seçimin yaklaştığı bugünlerde Galatasaray'da teknik adamlık yapma isteğini bir kez daha vurgulayan Okan Buruk, NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programında şu ifadeleri kullandı: Benim için en doğru eşleşmenin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’ın hocası olmak çok istediğim, hayal ettiğim bir şey.

NURİ ŞAHİN - METİN ÖZTÜRK GERGİNLİĞİ

Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetim kadrosunda bulunan Metin Öztürk, başkan adayı olduğu dönemde Spor Arena'ya verdiği özel röportajda sarı kırmızılı kulübün gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Öztürk'ün o günlerde manşetlerden düşmeyen Nuri Şahin polemiğine ilişkin sözleri çok konuşulacak cinstendi.

Öztürk, "Nuri Şahin ve menajeri kendi reklamını yapmak istediği için bizi kullandı. Nuri hoca çok kaliteli, gururla alkışladığımız birisi. 19 takımdan birisinin hocası, hatta hoca da değil bildiğim kadarıyla. Futbolcu lisansı ile orada duruyor. Daha pro-lisansı çıkmadı. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanmış, özdeşleşmiş kişiler varken olmaz. Nuri hoca daha ham, belki 3 veya 5 sene sonra olacak. 5 tane maç kazanma ile hoca olunmuyor. İnşallah 5-6 sene sonra milli takımın hocası olur, benim de başkanlık görevim bitmiş olur ve ben seyirci olarak Nuri Şahin'i alkışlarım." demişti.

MARCELO GALLARDO İDDİALARI

Dursun Özbek'in hoca adayları arasında Marcelo Gallardo bulunuyor. Arjantinli 46 yaşındaki teknik direktör, şu an River Plate'i çalıştırıyor. Gallardo'nun takımıyla 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

2014 yılından bu yana River Plate'i çalıştıran Gallardo, 387 maçta görev yaptı ve 1.89 puan ortalaması tutturdu. Marcelo Gallardo, Güney Amerika'nın en prestijli futbol organizasyonu olan Copa Libertadores'i, River Plate ile iki farklı dönemde kazanmayı başardı.

IGOR TUDOR DÖNER Mİ?

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray teknik direktörlüğü için Igor Tudor isminin gündemde olduğunu iddia etmişti. Haberin yapıldığı gün Verona'nın başında olan Igor Tudor, daha sonra resmi olarak takımdan ayrılmıştı.

DURSUN ÖZBEK GETİRMİŞ, DURSUN ÖZBEK GÖNDERMİŞTİ

Igor Tudor, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'un başında gösterdiği performansla Galatasaray'ın dikkatini çekmiş ve 2016/17 sezonunun ikinci yarısında göreve başlamıştı. 2017/18 sezonuna büyük bir transfer yatırımıyla iyi bir giriş yapan Galatasaray, alınan kötü sonuçlar ve boşta olan Fatih Terim için oluşan baskı sonrasında Hırvat teknik adamla yollarını ayırıp Fatih Terim'i göreve getirmişti.