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Son dakika: Galatasaray'da teknik direktör gelişmesi! Okan Buruk, Nuri Şahin ve yabancı isim...

#Galatasaray#Okan Buruk#Nuri Şahin
Son dakika: Galatasarayda teknik direktör gelişmesi Okan Buruk, Nuri Şahin ve yabancı isim...

Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu futbol takımını yeniden yapılandırmak için projelerini hazırlıyor. Metin Öztürk başkan seçilmesi halinde takımın başına Nuri Şahin veya Okan Buruk'u getirmek istiyor, Eşref Hamamcıoğlu'nun ise sürpriz bir isimle anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Fatih Terim sonrası takımın başına gelen Domenec Torrent'le sezon sonunda yolların ayrılması artık neredeyse kesinleşti. Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek olan seçimli kongresinde adaylığını açıklayan iki isimden Eşref Hamamcıoğlu Torrent'in kesinlikle takımın başında kalmayacağını duyurdu. Metin Öztürk ise sezon sonunda karneye bakıp karar vereceğiz dedi.

Diğer taraftan iki adayın da birlikte çalışmak istedikleri teknik direktörler belli oldu. Antrenör seçiminden önce futbol yapılanmasını güncellemek isteyen ikili, Campos ve Sensibile'yi gönderip, Florya'nın başına tecrübeli isimleri getirmeyi hedefliyor. Metin Öztürk, Levent Nazifoğlu'na; Eşref Hamamcıoğlu ise Cenk Ergün'e futbol şubesini teslim edecek.

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Düşme adayı Antalya'ya son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldıran Nuri Şahin'in, 2026'ya kadar kontratı var. 33 yaşındaki antrenör, Pro lisansı olmasa da gelecek için ümit veriyor.

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Okan hocayla görüştüler

İki tarafın da yeni sezonda takımın başına getirmeyi düşündükleri teknik adamlar oldukça farklı. Öztürk ve Nazifoğlu, Fatih Terim'le çalışmaya kesinlikle sıcak bakmıyor ancak tercihlerini yerliden yana kullanacaklar. Bu doğrultuda Antalyaspor'un başında müthiş bir iş çıkaran Nuri Şahin, listenin ilk sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor cephesinden yapılan açıklamada, Nuri'nin gidişine kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edilmişti. Eğer Nuri Şahin'le planlanan anlaşma gerçekleşmezse, gündemdeki diğer alternatif ise Okan Buruk. Hatta Okan hoca ile bir ön görüşme yapıldığı da gelen haberler arasında.

Tudor dönemindeki gibi

Hamamcıoğlu ve Ergün ikilisinin tercihi ise yabancı teknik direktörden yana olacak. Fanatik'in haberine göre listenin 1 numarasında Rudi Garcia var. 58 yaşındaki Fransız teknik adam, son olarak ülkesinde Lyon'u çalıştırmış ve geçen sezonun sonunda görevinden ayrılmıştı. Lyon'dan önce Marsilya, Roma, Lille, Le Mans, Dijon ve St. Etienne'de görev yapan Garcia ile şimdiden anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Cenk Ergün'ün de tıpkı Tudor döneminde olduğu gibi güçlü bir şampiyonluk kadrosu kurmak üzere kolları sıvadığı ve geniş bir transfer listesi hazırlandığı ifade ediliyor.

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58 yaşındaki Rudi Garcia, 2010-2011 sezonunda Lille'in başında lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Fransız hoca daha sonra Roma, Marsilya ve Lyon'u çalıştırsa da kupa sevinci yaşayamadı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Nuri Şahin

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