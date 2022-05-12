Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör bilmecesi sürüyor! Domenec Torrent'in resti sonrası Okan Buruk'tan açıklama geldi...

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Spor Toto Süper Lig'de arka arkaya alınan başarısız sonuçlar ve Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrasında yaptığı açıklamalar sebebiyle yeni sezonda takımın başında Domenec Torrent'i istemeyen Galatasaray'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Domenec Torrent ile sezon sona ermeden yolların ayrılması durumunda kalan maçlar için teknik direktörlük koltuğuna U19 Takımı'nı çalıştıran Hakan Balta'nın oturması bekleniyor. Ancak Hakan Balta dışında bu koltuk için 3 aday daha bulunduğu iddia ediliyor.

DOMENEC TORRENT'TEN AYRILIK RESTİ

İspanyol teknik adam, veda için 2022-23 sezonu bitene dek imzaladığı sözleşme yükümlülüklerini işaret ederken son iki basın toplantısında da bu konunun altını çizen mesajlar verdi.

Domenec Torrent, 3-2 kaybettikleri Sivasspor ve 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmalarının ardından yaptığı basın toplantılarında ayrılık şartlarına gönderme yaparken, istediği şartlar oluşmadığı sürece ayrılığa yanaşmadığı konusunda yönetime de göndermede bulundu.

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TAKSİTLE AYRILIĞI KABUL ETMİYOR

Galatasaray yönetiminin hafta içi yapılan görüşmede hak ettiği tazminatın yarısını 10 taksitte ödeyip göndermek istediği Domenec Torrent, bu teklife yanaşmadı. Deneyimli çalıştırıcı, Sivas maçı sonrasında “Benim Galatasaray ile sözleşmem var. Kontratıma saygı duyun’” demişti. Hafta içinde Elmas ve Torrent’in menajeri arasında yapılan görüşmeler sonuç vermezken İspanyol çalıştırıcı tazminatta indirime yanaşmadığını açıkça ortaya koydu. Torrent Başakşehir maçı sonrasında ise bu kez “Ne ayrılığı! Benim Galatasaray Kulübü ile 1 yıl daha sözleşme var. 1 yıl daha burada, Galatasaray’dayım” dedi.

TOPLAM MALİYET 2.1 MİLYON EURO

Domenec Torrent’in bu sözleri, “Ayrılık isteniyorsa hem benim hem de ekibimin sözleşmesindeki şartlar neyse, tam olarak yerine getirilmeli” imasında bulunduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaray’ın tek taraflı sözleşme feshi halinde Torrent’e 1.5 milyon Euro, 4 kişilik ekibine ise 660 bin Euro ödemesi gerekiyor. Bu takdirde Torrent’in ayrılık faturası 2 milyon 160 bin Euroya geliyor.

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Kulüp ise bu rakamları yarı yarıya indirmek için pazarlık arıyor ancak henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise 11 Haziran’daki seçimi beklemeden ayrılık için formül arıyor.

RUDI GARCIA İLE ANLAŞILDI İDDİASI

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol aklı Cenk Ergün'ün, teknik direktör Rudi Garcia ile anlaştığı öne sürülmüştü. Son olarak ülkesinde Lyon'u çalıştıran ve uzun süredir Hamamcıoğlu'nun gündeminde yer alan Garcia'nın, Galatasaray cephesinden gelen teklife, "Evet" cevabını verdiği iddia edilmişti.

Transfer listesi dahi hazırlayan Cenk Ergün'ün, gündemdeki isimleri Rudi Garcia ile paylaştığı kaydedilmişti. Diğer taraftan Cenk Ergün'ün, Avusturya'da kamp yeri arayışında olduğu ve şimdiden bir yaz programı çıkardığı belirtilmişti.

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TANRIVERMİŞ GERİ Mİ DÖNECEK?

Cenk Ergün'ün Rudi Garcia'ya yardımcı olarak İtalya'da büyük işler başaran ve koyu bir Galatasaraylı olan antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'i düşündüğü ifade edildi. Tanrıvermiş, sarı kırmızılı kulüpte uzun yıllar hücum antrenörlüğü yapmıştı.

EŞİ İDDİALARI YALANLADI

İddialar hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cenk Ergün'ün eşi, "Bizim bey için diyorlar ki hoca peşinde, diyorlar ki oyuncu peşinde, diyorlar ki kamp yeri bakıyor. Ben de diyorum biz neredeyiz? Kafam karışıyor. Tatildeyiz çok şükür. Bayramda çekirdek ailemizle. Uyduranlar kusura bakmasın." sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

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OKAN BURUK'TAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Seçim süreci içinde bulunan Galatasaray 'da yeni teknik direktör olarak adı geçen en önemli isimlerden biri de Okan Buruk. Sarı-Kırmızılı formayla futbolculuk kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan Buruk, sonrasında teknik direktör olarak da önemli takımlarda görev yapmasının ardından Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayıp kariyerine ara vermişti.

Ailesel sebeplerden dolayı bir süre futboldan uzak kalan Okan Buruk, teknik direktörlüğe geri dönmek için geri sayımda. 48 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili olarak Fanatik'e verdiği röportajda, "Galatasaray'da kim başkan olursa olsun eğer bir hoca değişimi yaşanacaksa maddi-manevi hiçbir beklentim olmadan Galatasaray'a hizmet etmek isterim" dedi.

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SERGEN YALÇIN: TEKLİF GELİRSE NEDEN OLMASIN?

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Sergen Yalçın'ın, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde kabul edebileceğini iddia edilmişti. Başarılı antrenörün, Galatasaray iddialarına ilişkin, "Bana teklif gelirse neden olmasın?" dediği öne sürülmüştü.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi aralık ayında sona ermişti. Siyah-beyazlıların başında toplam 82 maça çıkan Yalçın, 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

Yalçın, siyah-beyazlı ekip ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.

NURİ ŞAHİN KRİZİ

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde Nuri Şahin'i takımın başına getirmek istediği iddiası iki kulübün arasını açmıştı. Karşılıklı sert açıklamaların ardından Nuri Şahin konusu adeta yeni bir krize dönmüştü.

Nuri Şahin konusundaki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade eden Öztürk, Spor Arena'ya verdiği özel röportajda, "Nuri Şahin ve menajeri kendi reklamını yapmak istediği için bizi kullandı. Nuri hoca çok kaliteli, gururla alkışladığımız birisi. 19 takımdan birisinin hocası, hatta hoca da değil bildiğim kadarıyla. Futbolcu lisansı ile orada duruyor. Daha pro-lisansı çıkmadı. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanmış, özdeşleşmiş kişiler varken olmaz. Nuri hoca daha ham, belki 3 veya 5 sene sonra olacak. 5 tane maç kazanma ile hoca olunmuyor. İnşallah 5-6 sene sonra milli takımın hocası olur, benim de başkanlık görevim bitmiş olur ve ben seyirci olarak Nuri Şahin'i alkışlarım." demişti.

DOMENEC TORRENT, SİVASSPOR MAÇINDAN SONRA NELER DEMİŞTİ?

"KULÜBÜ BOŞ BULDUK, ANALİST BİLE YOKTU"

Kulüp tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'Dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde. Domenec Torrent

"DÜŞÜŞTE OLAN BİR UÇAKLA KARŞILAŞTIK"