Son Dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'na zam piyangosu

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Yaz transfer döneminde genç ve orta vadede para kazandıracak oyunculara yatırım yaparken, takım bütçesini de aşağı çeken Galatasaray Yönetimi, kadrosundaki mevcut futbolcuları da unutmadı.

Her geçen gün yükselen performanslarıyla dikkat çeken ve teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon Süper Lig maçlarındaki ilk 11’lere yazacağı 3 yerli oyuncu arasında ilk sıralarda yer alan Taylan Antalyalı ile Kerem Aktürkoğlu’nun ücretlerinde iyileştirme yapılacak.

TAYLAN’A, KAPTAN ARDA TURAN TARİFESİ

Yıllık 900 bin TL’ye oynayan Kerem ve 2.5 milyon TL garanti para alan Taylan’ın ücretlerine ciddi miktarda zam yapılarak uzun vadeli yeni sözleşmeler imzalanacak. Galatasaray’da ortaya koyduğu futbolla A Milli Takım’ın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilen ve İtalya’dan Atalanta ile Genoa kulüplerinin transfer listesine giren Taylan Antalyalı’ya, bu sezon takım kaptanı Arda Turan’a verilen yıllık 8 milyon TL garanti para teklif edilecek.

KEREM’İ FRANSIZ KULÜPLERİ İZLİYOR

Geçen sezon TFF 3. Lig ekibi Erzincanspor’dan gelmesine rağmen A takımda kalıcı olmayı başaran ve bu sezon Avrupa kupalarında oynanan 4 maçta da forma giyen Kerem Aktürkoğlu konusunda da elini çabuk tutma kararı alan Galatasaray Yönetimi, Fransız kulüplerinin takip ettiği bu oyuncuya yeni bir sözleşme önerecek. Sarı kırmızılılar, gerek Taylan gerekse Kerem’le zamlı kontratlar yaparak, hem motivasyonlarını yükseltmeyi hem de orta vadede satışlarından ciddi gelirler elde etmeyi planlıyor.

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