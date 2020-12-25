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Futbol
Haber Giriş: 25.12.2020 - 08:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Taylan Antalyalı kararı! 3 milyon euro...

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Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı hakkında yönetim kararını verdi.

Bu sezon Galatasaray'ın en çok dikkat çeken ismi Taylan Antalyalı oldu. Cimbom'a 2019-20 sezonunda transfer olmasına rağmen ilk yılında kendisini gösteremeyen Taylan, bu sezon kadronun değişmezleri arasına girdi.

Kiralanması gündeme gelen ancak orta sahaya transfer yapılamayınca Galatasaray'da kalan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı başarılı futbolla değerini 3 kat artırdı.

Son Dakika | Galatasarayda Taylan Antalyalı kararı 3 milyon euro...

DEĞERİNİ 15'E KATLADI

2017 yılında sadece 200 bin euro değeri bulunan yıldız futbolcunun şu anki değeri tam 3 milyon euro...

Taylan'ın G.Saray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2.2 milyon Euro alan 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın en az kazanan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Mustafa Cengiz ve yönetimi ise genç oyuncunun maaşına teknik heyetten gelecek rapora göre zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor. (Fotomaç)

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