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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı için transfer iddiası! Üç İtalyan kulüp...

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Son Dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı için transfer iddiası! Üç İtalyan kulüp...
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Galatasaray'da bu sezonun en iyi futbolcularından olan Taylan Antalyalı için transfer haberleri çıkmaya başladı. Yıldız futbolcuya İtalyan kulüplerinin talip olduğu belirtildi.

Spor Arena Dış Haber- Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Taylan Antalyalı'nın 3 İtalyan kulübüyle görüştüğünü iddia etti. Palmeri, Bu 3 kulüpten ikisinin şu anda Avrupa kupalarında mücadele ettiğinin de altını çizdi.

Şu anda Avrupa kupalarında mücadele eden İtalyan kulüpler şu şekilde: Juventus, Lazio, Atalanta(Şampiyonlar Ligi); Milan, Napoli, Roma (UEFA Avrupa Ligi)

BU SEZON TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Galatasaray'a 2019/20 sezonunun başında transfer olan Taylan Antalyalı, Sarı-kırmızılı takımdaki ilk yılında çok süre alamamıştı. Bu sezonun başında Fatih Terim'in onu savunmanın önünde yer vermesiyle performansını katlayan Taylan Antalyalı, sezonun ilerleyen bölümünde takımın vazgeçilmez ismi oldu.

Hürriyet

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