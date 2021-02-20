Son Dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı için transfer iddiası! Üç İtalyan kulüp...

Spor Arena Dış Haber- Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Taylan Antalyalı'nın 3 İtalyan kulübüyle görüştüğünü iddia etti. Palmeri, Bu 3 kulüpten ikisinin şu anda Avrupa kupalarında mücadele ettiğinin de altını çizdi.

Şu anda Avrupa kupalarında mücadele eden İtalyan kulüpler şu şekilde: Juventus, Lazio, Atalanta(Şampiyonlar Ligi); Milan, Napoli, Roma (UEFA Avrupa Ligi)





BU SEZON TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Galatasaray'a 2019/20 sezonunun başında transfer olan Taylan Antalyalı, Sarı-kırmızılı takımdaki ilk yılında çok süre alamamıştı. Bu sezonun başında Fatih Terim'in onu savunmanın önünde yer vermesiyle performansını katlayan Taylan Antalyalı, sezonun ilerleyen bölümünde takımın vazgeçilmez ismi oldu.

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