Son Dakika: Galatasaray'da tarihi gün! Fernando Muslera imzalıyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi 3 yıl uzatılıyor. Uruguaylı eldiven ile bugün resmi sözleşme imzalanacak.

Sarı kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile 374 maça çıkan tecrübeli eldiven 5 lig şampiyonluğu, 5 Süper Kupa, 4 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMAK BÜYÜK GURUR"

Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, futbolu sarı kırmızılı takımda bırakmanın kendisi için gurur olacağını belirtmiş, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence." şeklinde konuşmuştu.