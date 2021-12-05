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Son dakika: Galatasaray'da taraftar Burak Elmas'a tepkili

#Galatasaray#Burak Elmas#Galatasaray - Altay
Son dakika: Galatasarayda taraftar Burak Elmasa tepkili

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray ligde istediği sonuçları alamamaya devam ediyor. Avrupa'da Lazio ile liderlik maçına çıkacak olan Sarı-kırmızılı takımda taraftar ise Burak Elmas'a gereken aksiyonları göstermediği gerekçesiyle tepki gösteriyor.

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Süper Lig’in 15’inci haftasında evinde Altay’ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 beraber kalarak 2 puan daha kaybetti. Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 16’ya çıkan Galatasaray, ligdeki kötü gidişata çözüm bulamıyor. Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK maçını kazanan sarı-kırmızılılar sonrasında oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarının hiçbirinde galip gelemedi. 

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HALİL 70 GÜN SONRA GOL ATTI

Galatasaray’da dün fileleri havalandıran isimlerden Halil Dervişoğlu, son olarak 26 Eylül’de oynanan Göztepe maçında gol kaydetmişti. Milli futbolcu 70 gün aranın ardından sarı-kırmızı formayla bir gol daha kaydetmeyi başardı.

BAŞKAN TEPKİ ALDI

Galatasaray camiasında başkan Burak Elmas’ın hafta içi ve dün yaptığı sert bulunmayan açıklamalardan sonra Galatasaray - Altay maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu okların yeniden başkan Elmas’a çevrilmesine sebep oldu. Burak Elmas’tan Galatasaray camiası yeni aksiyonlar almasını bekliyor. 

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HEDEF LAZİO

Galatasaray’da bu kaybın hemen unutulup Lazio maçına odaklanılması isteniyor. UEFA Avrupa Ligi’ni lider tamamlamak hem zaman, hem de kura avantajı getirecek. Sarı-kırmızılılar, Lazio karşısında mağlup olmadığı takdirde grubunu birinci tamamlayacak.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Galatasaray - Altay

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