Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz Belhanda kararı! Ters köşe...

Galatasaray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, sarı-kırmızılı takımda kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.

CİMBOM'UN TEK ŞARTI VAR

Galatasaray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya Ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu. Belhanda böyle devam ederse ocakta yeni sözleşmeyi kapacak.

İSTANBUL'DAN EV SATIN ALDI

İstanbul'dan ev satın alan ve oğlu Muhammed'i Florya'da altyapıya yazdıran Belhanda geleceğini de Türkiye'de şekillendirmek istiyor. Bu yüzden takımda kalmak istiyor. (Takvim)

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