MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da sürpriz Belhanda kararı! Ters köşe...
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz Belhanda kararı! Ters köşe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.11.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz Belhanda kararı! Ters köşe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yaz transfer döneminde Younes Belhanda’yı satış listesine koyan Galatasaray Yönetimi, Faslı yıldızın yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti. Talibi çıkmayan Belhanda iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

Galatasaray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, sarı-kırmızılı takımda kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.

CİMBOM'UN TEK ŞARTI VAR

Galatasaray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya Ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu. Belhanda böyle devam ederse ocakta yeni sözleşmeyi kapacak.

İSTANBUL'DAN EV SATIN ALDI

İstanbul'dan ev satın alan ve oğlu Muhammed'i Florya'da altyapıya yazdıran Belhanda geleceğini de Türkiye'de şekillendirmek istiyor. Bu yüzden takımda kalmak istiyor. (Takvim)

Son Dakika | Galatasarayda sürpriz Belhanda kararı Ters köşe...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle