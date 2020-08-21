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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2020 - 18:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 17 gün önce gelen Zack Hankins...

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Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! 17 gün önce gelen Zack Hankins...
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Galatasaray Doğa Sigorta'nın 4 Ağustos'ta transferini açıkladığı Zach Hankins, "öngörülemeyen nedenler dolayısıyla" sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı. Galatasaray da ayrılığın sağlık problemleri sebebiyle olduğunu duyurdu.

Galatasaray Doğa Sigorta, bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle karşılıklı anlaşma yapılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır.

Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz.

Son Dakika | Galatasarayda sürpriz ayrılık 17 gün önce gelen Zack Hankins...

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