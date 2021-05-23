Son Dakika: Galatasaray'da sular durulmuyor Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in sözlerine cevap verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 2 saati aşan basın toplantısında yaptığı çarpıcı açıklamalara teknik direktör Fatih Terim'den yanıt geldi.

Tecrübeli teknik adam, Cengiz'in "Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmüyoruz" sözlerine ilk kez cevap verdi.

Fatih Terim'in açıklamasında "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." ifadeleri yer aldı.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.



Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.



Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Sevgili Fatih Terim Hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Yusuf bey yerinden fırladı, benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar dedi. Bir takım kuruluşlardan bahsettikten sonra doğrudan beni hedef alarak düşman, 'Ben Bodrum'a gidiyormuşum' tarzı sözler etti. ultrAslan iki kez beni isim vererek istifaya davet etti. Ben size tek laf söyletmedim. İsmen neden yazıyorsun. Yazarsan da yaz ben kendimi biliyorum. Ne haksızlık, ne yolsuzluk yaptım. Yolsuzluğun da önünü kesmeye çalışıyorum. Her gün hakkımda yazı yazan adam ceza yedi. İhraç ettik. Sen Dursun bey zamanında gitmeliydi. Size düşman diye biriyle nasıl çalışacaksınız? Nasıl teknik direktörlüğünüzü yapabilir? O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı. Bu işler sözleşme uzatma çabalarıyla alakalı değil. Şunu al. Ver parayı alalım. Tam tersine bizden para isteniyor. Fatih Hoca'dan bunu beklemezdik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim. Beynimde iki tane çıkmış. Sinirden aramızda uyumayan var. Seni tebrik ediyorum sevgili hocam. Düşmanlarını duman ettin. Bunu başardın, sana helal olsun. Yaptıkların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Şimdi kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere evime geçmiş olsuna gelmedin. Oğluma güzel laflar ettin. Benim için oynayacağınızı söyledin. 8 kere yenildik. Keşke benim için oynamasaydınız. Bir kere evime gelmedin.

ÇIKIP ÖZÜR DİLERSE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNEBİLİRİM

Yazıyorlar sosyal medyada Fatih Terim büyüktür Galatasaray. Fatih Terim büyüktür yönetim. Sen başkana, genel kurula hakaret ediyorsun. Başkanlığa hakaret ediyorsun. Sen ancak bizi genel kurula havale edebilirsin. Onursal başkan olarak konuşuyor. Gelecek olan yönetimlere de 'Dikkat edin, parayla, plan projeyle gelin' diyor. Sadece bana ayar çekmiyor onursal başkanımız. Gelecek olan adaylara da imkanınız varsa gelin diye ayar çekiyor. O 4 adayın yerinde olsam 'Sen kimsin ki bize ayar veriyorsun' derdim. Tam tersine 4 aday da 'Tüm yetkiler Terim'e' diye kampanya başlattılar. Bize de yazı yazdılar bütün yetkilerim Fatih Terim'e bırakın diye. Tamam yetkileri Terim'e bıraktık. Alacak mı kefaletleri üzerine? Gelecek olan yönetim kefalete girmesin diye çalışıyoruz. Siz Fatih'e yetki mi vermek istiyorsunuz yoksa bu kefaletlere mi girmek istiyorsunuz? Aday arkadaşlar Fatih Terim'in yanında olduklarını söyledi. Ben yanında değilim. Arkadaşlarım da değil. Fatih Terim'in kulübümüzde büyük bir karizması var. Büyük başarıları kazandı ama yalnız değildi. Ben başkan olduğum sürece kendisiyle çalışmam. Bir şartım var. Çıkıp özür dilerse kendisiyle çalışmayı düşünebilirim.