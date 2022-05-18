Son Dakika: Galatasaray'da sular durulmuyor! "Domenec Torrent ancak Fatih Terim'in analisti olabilir"

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Galatasaray'da uzun süredir seçim tartışmaları sürerken gelecek sezon takımın başında olmamasına kesin gözüyle bakılan Domenec Torrent'in, Fatih Terim ve Arda Turan hakkındaki açıklamaları çok konuşuldu. Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, sarı kırmızılılardaki tüm gelişmeleri Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya değerlendirdi.

- Domenec Torrent'in açıklamaları, Arda Turan'ın bir anlamda jübile maçına çıkamamasını nasıl değerlendiriyorsun?

Bir kere Domenec Torrent kendi içinde tutarsız açıklamalar yapan ve çelişkili ifadelere imza atan bir teknik direktör. O da herhalde kontrolü kaybetmiş, bir gün ak dediğine iki gün sonra kara diyor. İki hafta önce Arda Turan için 'Çok iyi çalışıyor, çok profesyonel bir futbolcu, çok iyi antrenmanlara imza atıyor, fizik durumu iyi" dedi. Dün çıktı 'Kondisyonu yetersiz, o yüzden Arda'yı kadroya almadık. Oynayabilecek düzeyde değildi' dedi. Bir kere her ne olursa olsun, Arda Turan bu kulübün altyapısından yetişti. 22 yaşında kaptanlık pazubandını taktı. 13 milyon Euro kulübe para kazandırdı. Atletico Madrid ve Barcelona forması giydi. Türk futbol tarihinde bir çığır açtı. Arda ne yaptıysa kendine yaptı ama hiçbir zaman Galatasaray Kulübü'ne bir yanlışı olmadı. Arda'nın hatalarını yanlışlarını tartışabilirsiniz ama Galatasaraylılığını tartışamazsınız. Bu Arda Turan'a bu saygıyı göstermemek, Torrent'in kesinlikle kendi saygısızlığıdır.

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- Saygısızlık olarak mı nitelendiriyorsun?

Net bir saygısızlıktır. Siz Babel'e, Feghouli'ye verdiğiniz fırsatı kalkıp Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan'a vermiyorsanız, bu sizin çok büyük bir hatanızdır. Belki de Torrent, o bahsettiği hesaplaşmaları, iç hesaplaşmaları kendi yapıyor. Kendi iç dünyasında aslında belki de geçmişin hesaplarını kapatıyor Arda üzerinden. Arda'yı cezalandırıyor, belki de Fatih Terim fotoğrafı yüzünden o jübile şansını tanımadı.

- Dün yaptığı gönderme vardı Torrent'in, açıklamasında diyor ki, "Herkes benim gelir gelmez neden eleştirildiğimi biliyor. Kimse kulüpten büyük değildir." Bunun anlamı sosyal medyada Fatih Terim'e bir gönderme olarak algılandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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DOMENEC TORRENT ANCAK FATİH HOCA'NIN ANALİSTİ OLABİLİR

İki hafta önce de Fatih Terim'e gönderme yapmıştı. Florya'da hiçbir şey bırakılmamıştı, kağıtlar yerdeydi gibi... Ne yazık ki Domenec Torrent, Fatih Hoca'yı hedef alıyor. Belli ki burada da hedefi Fatih Terim ve göreve gelemeden Terim'in onun aleyhinde bir kampanya başlattığını mı düşünüyor bilmiyorum ama ben Fatih Terim'i 20 senedir tanıyorum. Zaman zaman da hocayla telefonla görüşüyorum. Ben hocanın Domenec Torrent'in ismini andığını duymadım. Ya da hiç kimseye Torrent veya Galatasaray aleyhine görüşler belirttiğini de duymadım. Çünkü Fatih Hoca, Torrent'i kendi sınıfında görmüyor. Değil de olamaz da... Torrent, Fatih Hoca'nın ekibindeki analistlerinin sınıfında bir teknik adam bana göre. Çok ekmek yemesi lazım Torrent'in, Fatih Terim'le alakalı eleştiri yapabilmesi için.

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Gözden Kaçmasın Galatasaray'da Dursun Özbek ve Metin Öztürk seçimde birleşme kararı aldı Haberi görüntüle

TORRENT BENCE ÇOK İYİ BİR AKTÖR

Torrent aslında çok iyi bir PR çalışması Türkiye'de. Bir teknik adam Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak lanse edilip Galatasaray'a imza attı. Halbuki 3.5 yıl önce Guardiola'nın yanından ayrılmıştı. O yüzden Domenec Torrent'in bu sözleşmelere imza atması, bu paraları kazanması müthiş bir olay. O yüzden kimse böyle romantik açıklamalar yapmasın. Domenec Torrent bence çok iyi bir oyuncu, aktör... Çünkü teknik direktörlük performansı ortada, çok iyi bir aktör bence.

- Geçtiğimiz günlerde Burak Elmas açıklamalarda bulundu ve 'aday değilim' dedi. Ayrıca, kendi gündemine ilişkin bazı eleştirileri, sitemleri vardı. Seçim gündeminin ana odak noktası Dursun Özbek aday olacak mı, olmayacak mı? Bu konuda bir soru işareti var, neler söylersiniz?

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KAYBEDECEĞİ YARIŞA GİRMEK İSTEMEDİ

Burak Elmas vedayı kendine yakışan şekilde yaptı. Belki adaylığı düşündü, gündemine aldı ama görüştüğü kişilerde ya da camiadan o ışığı alamadığı için kaybedeceği yarışa da girmek istemedi. Bence en doğru olanı, en mantıklı olanı yaptı. Eşref Hamamcıoğlu ilgili yaptığı eleştirilere de son derece katılıyorum. Ne yazık ki Galatasaray'da hoş olmayan bölünmeler, bir iktidar savaşı yaşanıyor. Bu uzun yıllardır Galatasaray'da olan bir senaryo ya da film. Umarım birliktelik sağlanır camiada çünkü Galatasaray artık çok bölündü.

AKLI SELİM GALATASARAYLI DURSUN ÖZBEK'İ BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Dursun Özbek'le alakalı şunu söyleyebilirim; henüz net kararını vermiş değil ama önünde çok da uzun bir süre kalmadı. 20 Mayıs adayların listelerini son teslim etme tarihi. Bugün de yarın da çok önemli görüşmelere imza atacak. Kısa sürede Dursun Özbek çıkıp bu konuda açıklama yapacak. Galatasaray camiasının Dursun Özbek'ten bir talebi var. Çünkü Galatasaray'da bütün projeler yarıda kaldı. Riva, Florya, Kemerburgaz, otel projesi, spor salonu projesi... O yüzden Galatasaray camiası bu projelerin bir an evvel, tecrübeli bir başkan önderliğinde finansal gücü yüksek bir başkan önderliğinde tamamlanmasını istiyor. Galatasaray'da bir çok insan; Riva'yı satacağım, oteli satacağım, Florya'yı satacağım... Satacaksın da ne olacak? Galatasaray öyle satmakla idare edilebilecek bir kulüp değil. Milyar TL'lerin konuşulduğu bir camiadan satarak çözüm üretemezsiniz. O yüzden birçok aklı selim Galatasaraylı Dursun Özbek'i başkan olarak görmek istiyor. Dursun Özbek adaylığı kesin olarak karar verirse rakibi de Eşref Hamamcıoğlu olacak. Çünkü kendisi net bir şekilde güç birlikteliği formülüne hayır dedi.

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METİN ÖZTÜRK, DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİNE GİRER"

Dursun Özbek adaylığını açılarsa ben Metin Özbek ve ekibinin çok büyük bir kısmının Dursun Özbek önderliğinde o listede birleşeceğini düşünüyorum.