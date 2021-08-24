Son Dakika: Galatasaray'da son dakika Morutan gelişmesi! Gigi Becali resmen açıkladı...

Spor Arena Dış Haberler - FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Olimpiu Morutan'nın sarı kırmızılı ekibe transferi konusunda noktayı koydu.

22 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Gigi Becali, "Morutan'ın transferi konusunda Galatasaray ile söz kesildi. Sanırım bugün İstanbul'a gidecek ve sağlık kontrolünden geçecek. Morutan artık Galatasaray'ın oyuncusu" ifadelerini kullandı.

DÜN MALİYETİNİ DUYURMUŞTU

Gigi Becali, dün Rumen basınına verdiği demeçte ise transferin mali detaylarını paylaşmıştı. Gigi Becali, "Olimpiu Morutan'ı 5,7 Milyon Euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5,7 Milyon Euro. Şimdi Morutan için 4,2 Milyon Euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa, 1,5 Milyon Euro daha ödenecek" demişti.

Gigi Becali ayrıca, "Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak rakam toplam 5,7 Milyon Euro olacak. Ben memnunum." şeklinde konuşmuştu.

'MORUTAN ARTIK BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL'

FCSB Teknik Direktörü Edi Iordanescu ise "Olimpiu Morutan artık bizim oyuncumuz değil. Ondan elde edeceğimiz bonservis bedeliyle yeni gençler alabiliriz." açıklamasını yapmıştı.

22 yaşındaki Rumen oyuncu, Steaua Bükreş'in ligde oynadığı Sepsi maçının kadrosuna da alınmamıştı.

FATİH TERİM DOĞRULAMIŞTI

Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Rumen futbolcu Morutan için görüşmelerin sürdüğünü belirtmiş ve transferi doğrulamıştı.

Fatih Terim, "Şöyle bir durum var. Devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız da yönetimimiz de takip ediyor, biz de takip ediyoruz. Saatin 12'si, bugün de 3'lük 4'lük olduk. O ve diğerleri için inşallah Galatasaray'ın doğal felsefesinde yapılanmasında ileriye dönük planlarında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Morutan'ı beğendiğimi daha önce ifade etmiştim. Steau Bükreş başkanı gerektiği şekilde açıklamalar yapıyor. Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için birçok ismi de açıklayacağız inşallah" açıklamalarını yapmıştı.