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Futbol
Haber Giriş: 14.06.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da sol beke sürpriz aday! Samsunspor detayı... - Transfer Haberleri

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Son Dakika: Galatasaray'da sol beke sürpriz aday! Samsunspor detayı... - Transfer Haberleri

Galatasaray, TFF 1.Lig'de bu sezon 34 maçta 3 gol ve 4 asistle oynayan sol beki gündemine aldı. Oyun tarzıyla Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Gökhan Gönül'e de benzetilen oyuncu, Samsunspor'un da radarında... Karadeniz ekibi transfer için 3 milyon civarında bir bonservis bedeli belirledi.

Galatasaray'da seçim gündemiyle birlikte transfer de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Seçim sonrası yeni başkanla birlikte yeni bir yapılanma içine girecek sarı kırmızılılar bu zaman aralığını boş geçmeme adına çalışmalarını sürdürüyor.

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BU SEZON BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Galatasaray, bu sezon TFF 1.Lig'de Keçiörengücü formasıyla 34 maçta 3 gol ve 4 asistle oynayan sol bek Soner Gönül’e kanca attı. Sarı-Kırmızılı altyapısından yetişen 24 yaşındaki Soner rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.

Ankara temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Soner'in yıldızı bu sene daha da parladı. Savunmanın yanı sıra hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Soner'in adı Süper Lig'in diğer kulüpleriyle de anılıyor.

Fenerbahçe şovla kapattı
Fenerbahçe şovla kapattı

GÖKHAN GÖNÜL DE BAŞKENT ÇIKIŞLI

Oyun tarzıyla Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Gökhan Gönül'e de benzetilen Soner, Samsunspor'un da transfer listesinde. Soner'in soy ismi dışında Gökhan ile bir başka ortak noktası Ankara çıkışlı olması. Gökhan Gönül de Gençlerbirliği OFTAŞ'ya parlamış ve 2007'de 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

 

Son Dakika: Galatasarayda sol beke sürpriz aday Samsunspor detayı... - Transfer Haberleri

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