Son Dakika: Galatasaray'da sol beke sürpriz aday! Samsunspor detayı... - Transfer Haberleri

Galatasaray'da seçim gündemiyle birlikte transfer de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Seçim sonrası yeni başkanla birlikte yeni bir yapılanma içine girecek sarı kırmızılılar bu zaman aralığını boş geçmeme adına çalışmalarını sürdürüyor.

BU SEZON BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Galatasaray, bu sezon TFF 1.Lig'de Keçiörengücü formasıyla 34 maçta 3 gol ve 4 asistle oynayan sol bek Soner Gönül’e kanca attı. Sarı-Kırmızılı altyapısından yetişen 24 yaşındaki Soner rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.

Ankara temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Soner'in yıldızı bu sene daha da parladı. Savunmanın yanı sıra hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Soner'in adı Süper Lig'in diğer kulüpleriyle de anılıyor.

GÖKHAN GÖNÜL DE BAŞKENT ÇIKIŞLI

Oyun tarzıyla Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Gökhan Gönül'e de benzetilen Soner, Samsunspor'un da transfer listesinde. Soner'in soy ismi dışında Gökhan ile bir başka ortak noktası Ankara çıkışlı olması. Gökhan Gönül de Gençlerbirliği OFTAŞ'ya parlamış ve 2007'de 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.