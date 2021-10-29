Son dakika: Galatasaray'da şoke eden tablo! Takımdan ayrılan Falcao tek başına Mohamed, Diagne ve Halil'e bedel...

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Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'yu 2019/20 sezonunun başında kadrosuna katmıştı. Monaco'dan bedelsiz olarak transfer edilen Kolombiyalı yıldız, Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 2 sezonda beklentileri bir türlü karşılayamadı.

Sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan Falcao, beklenen performanstan uzak kalmasının yanı sıra yüksek maaşı sebebiyle de çok eleştirildi.

YILLIK ÜCRETİ 5 MİLYON EURO'YDU AMA MALİYETİ DAHA FAZLASI

Falcao'nun transferinin açıklandığı KAP bildirisinde Kolombiyalı golcüye yıllık 5 milyon Euro ödeneceği açıklanmıştı. Ancak bu rakamın vergiler ve çeşitli bonuslarla birlikte Galatasaray'a maliyetinin bir yılda 9 milyon Euro'yu bulduğu, yeni başkan Burak Elmas tarafından açıklanmıştı.

FALCAO GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

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TAM 55 MAÇ KAÇIRDI

Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakatlıklarla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun transferinden sonra Süper Lig'de 74, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maç yaptı.

Falcao, söz konusu süreçte çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi. Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu.

RAYO VALLECANO'DA KENDİNE GELDİ!

Galatasaray'dan ayrılan ve İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya imza atan 35 yaşındaki Falcao, takımıyla çıktığı 6 lig maçında 4 gol attı.

KOEMAN'IN KOVULMASINA SEBEP OLAN GOL

Falcao son olarak 1-0 kazandıkları Barcelona maçında rakibi yıkan tek golü atıp, teknik direktör Ronald Koeman'ın görevden alınmasına sebep olan son damlayı bardağa düşürmüş oldu.

GALATASARAY'IN FORVETLERİ BU SEZON NE YAPTI?

Falcao'nun ayrılmasının ardından Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan ve sezona Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu forvet hattıyla giren Galatasaray, golcülerinden beklenen verimi alamadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mostafa Mohamed bu sezon 9'u lig, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi, 4'ü Avrupa Ligi elemesi ve 2'si Avrupa Ligi grubu olmak üzere 17 maça çıktı ve yalnızca lig maçlarında 3 gol atabildi.

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Mbaye Diagne ise 8'i lig, 1'i Şampiyonlar Ligi elemesi, 3'ü Avrupa Ligi elemesi ve 2'si Avrupa Ligi grup maçı olmak üzere 14 maça çıktı ve 3 gol attı. Senegalli golcünün iki de asisti bulunuyor.

Halil Dervişoğlu ise Galatasaray formasını 6 lig ve 2 Avrupa Ligi maçında terletti. Halil'in yalnızca 1 golü bulunuyor.

LİGDEKİ GOLLER: FALCAO: 4 / DIAGNE+MOHAMED+HALİL: 5

Radamel Falcao La Liga'da çıktığı 6 maçta 4 gol atarken Galatasaray'ın forvetlerinin Süper Lig'deki maçlardaki gol sayılarının toplamı 5 oldu.

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