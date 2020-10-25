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DHA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Sofiane Feghouli takımla çalışmaya başladı

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Son Dakika | Galatasaray'da Sofiane Feghouli takımla çalışmaya başladı
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Galatasaray'da son iki maç forma giyemeyen Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam BB Erzurumspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dâhilinde özel çalıştı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarına salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son Dakika | Galatasarayda Sofiane Feghouli takımla çalışmaya başladı

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