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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Sofiane Feghouli kiralık gidiyor!
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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Sofiane Feghouli kiralık gidiyor!

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Galatasaray'da önümüzdeki sezon takımda düşünülmeyen Sofiane Feghouli'ye Lazio ve Sampdoria talip oldu.

Maaş bütçesini aşağı çekmeyi planlayan Galatasaray'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan Sofiane Feghouli'ye iki talip birden çıktı.

France Football'un haberine göre İtalyan kulüpleri Lazio ve Sampdoria, Cezayirli yıldızın transferi için harekete geçti. Haberde her iki kulübün de Feghouli'yi 1 yıllığına kiralamak istediği belirtildi.

Ancak Feghouli'nin yüksek maaşının transferin önünde engel oluşurduğu vurgulandı. Galatasaray'ın geçen sezon Mitroglou ve Diagne'nin kiralanmasında olduğu gibi Feghouli'nin ücretinin bir kısmını karşılayarak Lazio veya Sampdoria'ya kiralayabileceği de iddia ediliyor.

Özellikle pandemi sonrası gösterdiği kötü performansla dikkat çeken Cezayirli yıldızın taraftarla da arası açılmış durumda. (Takvim)

 

Son Dakika | Galatasarayda Sofiane Feghouli kiralık gidiyor

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