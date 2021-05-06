Son Dakika: Galatasaray'da Sofiane Feghouli için ayrılık vakti!

Galatasaray Fatih Terim'in kalan haftalarda ilk 11'de düşünmediği isimlerin başında Feghouli geliyor.

3 milyon 850 bin Euro garanti maaşla Galatasaray kadrosundaki en çok kazanan oyunculardan olan Cezayirli yıldızla, sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)

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