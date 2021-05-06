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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da Sofiane Feghouli için ayrılık vakti!
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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Sofiane Feghouli için ayrılık vakti!

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Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılı ekibin mevcut kadrosunda en fazla kazanan oyunculardan olan Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray Fatih Terim'in kalan haftalarda ilk 11'de düşünmediği isimlerin başında Feghouli geliyor.

3 milyon 850 bin Euro garanti maaşla Galatasaray kadrosundaki en çok kazanan oyunculardan olan Cezayirli yıldızla, sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)

Son Dakika: Galatasarayda Sofiane Feghouli için ayrılık vakti

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