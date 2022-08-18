Son Dakika: Galatasaray'da sıcak saatler! Wanda Nara ve Mauro Icardi İstanbul'da...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint Germain ile yol ayrımında olan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor.

Fransız temsilcisinde teknik direktör Christophe Galtier'in yeni sezonda takımda düşünmediğini bildirdiği ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Arjantinli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün fırsat transferi seçenekleri arasında yer alıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

Bir süredir Mauro Icardi'nin transfer görüşmelerini yürüten eşi ve menajeri Wanda Nara, Galatasaray ile yeniden masaya oturdu.

Haber Global'in haberine göre; Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

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DAHA ÖNCE 3 KEZ GÖRÜŞTÜLER

PSG yönetimi tarafından kendisine takım bulması söylenen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın, geçtiğimiz gönemde Manchester United'ın ardından Galatasaray ile de temasa geçtiği kaydedilmişti.

TYC Sports'ta yer alan habere göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi konusunda sarı kırmızılı kulübün yetkilileriyle 3 kez görüşmüştü. Kiralık formülü üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde, yıldız oyuncunun maaşının büyük bir bölümünün PSG tarafından ödenmesi masaya yatırılmıştı.

GEÇEN SEZON BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti. Arjantin Milli Takımı'nın formasını da 8 kez terleten ve 1 golü bulunan 29 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.

LİŞKİLERİNDEN SANSASYON EKSİK OLMUYOR

Sansasyonel evlilikleri sürekli gündemde olan PSG'li golcü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ikilisinin bir skandalı daha gün yüzüne çıkmıştı. Bu kez ihanetin Wanda Nara'dan geldiği öne sürülmüştü.

2021'in Ekim ayında Icardi'nin Wanda Nara'yı aldattığı ortaya çıkmış ve çiftin evliliği bitme noktasına gelmişti. Ardından Icardi özür dilerken Wanda Nara ise yıldız golcüyü affetmişti.

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Aldatma iddialarını bir adım öteye götüren Arjantin basını, çiftin korumalarından olan Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin duygusal bir şekilde ilerlediği iddia etmişti.

"AYNI OTELDE KALDILAR" İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen iddialara göre geçtiğimiz Aralık ayında Wanda Nara ve arkadaşları, gittikleri bir doğum günü partisi sonrası Nara'nın kaldığı otelde eğlenmeye devam etti. İddialarda arasında adı geçen koruma Augustin Longueira'nın da eğlenceye katılanlardan biri olduğu ve ikilinin oldukça yakınlaşıp aynı otelde kaldıkları ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği ve ikilinin aralarının açık olduğu iddia edildi. Geçen sene ortaya çıkan iddialar gören Wanda Nara, Icardi'nin kendisini aldattığını ifade etmiş ve Milano'ya dönmüştü.

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Bilindiği üzere Icardi'nin de eski takım arkadaşı olan Arjantinli eski golcü Maxi Lopez 2008 yılında Wanda Nara ile evlenmiş ve çiftin üç çocuğu olmuştu. Çok yakın arkadaş olan Icardi ile Lopez'in arası Wanda Nara nedeniyle açılmış ve bu ilişki ortaya çıkınca Lopez-Nara çiftinin evliliği bitmişti.