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Son Dakika: Galatasaray'da Sergio Ramos gerçekleri! Yönetimden ilk cevap...

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#Galatasaray#Transfer#Sergio Ramos
Son Dakika: Galatasarayda Sergio Ramos gerçekleri Yönetimden ilk cevap...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 08:56

Galatasaray'da son günlerde gündeme gelen Sergio Ramos ismine ilişkin sarı kırmızılı yönetimin tavrı ortaya çıktı.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı başladı. Transfer ettiği yıldız isimlerle gündemden düşmeyen Sarı-kırmızılıların, bir sonraki transfer hedefinin Sergio Ramos olduğu iddia ediliyor.

Peki, Ramos Galatasaray'ın transfer gündeminde mi? İşte Galatasaray cephesinde Sergio Ramos gerçekleri...

YÖNETİCİLER YALANLADI

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Nelsson transferinden bağımsız olarak yabancı, tecrübeli ve Şampiyonlar Ligi'nde savunmayı garanti altına alabilecek bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu isim Sergio Ramos değil.

Galatasaray kaynakları ve Galatasaray yöneticileri, Sergio Ramos ismini yalanlıyor. 37 yaşındaki futbolcu, iki yıllık sözleşme istiyor. Ayrıca Inter Miami de ciddi şekilde ilgileniyor. Messi'nin takımına Transfer olma ihtimali yüksek.

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#Galatasaray#Transfer#Sergio Ramos

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