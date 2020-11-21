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Haber Giriş: 21.11.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Sekidika sürprizi! Kayserispor maçında...

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Son Dakika | Galatasaray'da Sekidika sürprizi! Kayserispor maçında...
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Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana beklentileri karşılayamayan ve elden de çıkarılmayan Jesse Sekidika, idman performansıyla şaşırtıyor.

Özellikle dün yapılan çift kale maçta attığı gollerle dikkat çeken genç yeteneğin, önemli kanat oyuncularının yokluğunda şans bulmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Terim, devre arasında Sekidika'nın bir Süper Lig kulübünde kiralık olarak düzenli oynamasını ve tecrübe kazanarak geri dönmesini istiyor.

Sakat futbolcularının çok olması nedeniyle Sekidika'nın Kayserispor maçında oynama süresi bulması bekleniyor.

Son Dakika | Galatasarayda Sekidika sürprizi Kayserispor maçında...

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