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Son Dakika: Galatasaray'da Seferovic gözden düştü! Okan Buruk'tan karar...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Seferovic
Son Dakika: Galatasarayda Seferovic gözden düştü Okan Buruktan karar...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 11:01

Arjantinli golcü Icardi için KAP açıklaması yapmaya hazırlanan Galatasaray’da İsviçre asıllı Boşnak futbolcu Seferovic ise gözden düştü. Okan Buruk’un Gaziantep maçında 30 yaşındaki forveti yedek soyundurması bekleniyor.

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Galatasaray son transfer bombasını Mauro Icardi ile patlatmaya hazırlanıyor. Bugün-yarın KAP açıklaması yapılacak, Icardi en geç çarşamba günü Miami'den İstanbul'a gelmiş olacak. Arjantinli yıldıza 3 milyon Euro garanti para verecek sarı-kırmızılı kulüp, bu transfere aracılık eden eşi Wanda Nara'ya da 1 milyon Euro menajerlik komisyonu ödeyecek. Fransa'da 8 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvetin, kalan ücretini PSG tamamlayacak.

GOMİS SAHAYA İLK 11'DE ÇIKABİLİR

Akılların İcardi'de olduğu Galatasaray'da Gaziantep FK maçında gözler ise Haris Seferovic'e çevrildi. Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Seferovic, hafta içi idmanlarda yedek takımla çalıştı. Okan Buruk forvette Gomis'le başlayabilir. Kiralık gelen Seferovic'in 20 maça ulaşması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.

 

SİFTAHI YOK

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Haris Seferovic, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig 'deki 4 maçına da 11'de başlayıp 323 dakika sahada kaldı. Ancak ağları sarsmayı başaramadı.

G.ANTEP'İ KONUK EDİYOR

Geride kalan 4 maçta 7 puan toplamasına rağmen sadece 2 gol atabilen Galatasaray, bugün evinde 10 puanlı Gaziantep FK'yı konuk edecek. İyileşen ve hafta boyunca takımla çalışan Leo Dubois, karşılaşmanın kadrosuna alındı. Ancak Sacha Boey'in performansından memnun olan Okan Buruk, Dubois'i yedek soyunduracak.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Seferovic

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