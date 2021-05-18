Son Dakika: Galatasaray'da seçimi beklemeden Halil Dervişoğlu'na imza attırılacak

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray seçimli genel kurulun havasına girse de mevcut yönetim kongre öncesi Halil Dervişoğlu’nun transferini sonuçlandırmak istiyor. Genel kurulun haziranda yapılması planlanırken yönetim bu belirsizlik ortamına rağmen, kiralık olarak başarılı bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren, teknik direktör Fatih Terim’in de kalmasını istediği Halil’i elinden kaçırmak istemiyor. Sarı kırmızılı kulübün elini çabuk tutmak istemesinin sebebi ise EURO 2020. Nitekim genç futbolcu, Şenol Güneş tarafından A Milli Takım aday kadrosuna alınmış durumda.

12 MAÇTA 3 GOL ATTI

Şampiyona sırasında süre alması halinde transferinin çok daha zor bir hal alma olasılığını göz önünde bulunduran Galatasaray Yönetimi, seçimi beklemeden 21 yaşındaki oyuncunun transferi için bonservisinin sahibi Brentford ile masaya oturacak. Sarı kırmızılıların şu anda Championship’te bulunan ancak Premier Lig’e çıkmak için play-off oynayan olan İngiliz kulübüne 2 milyon Euro’luk teklif sunması bekleniyor. Halil Dervişoğlu, Galatasaray’da 12 maçta 3 gol attı.

G.SARAY DIŞINDA DA TALiPLERi VAR

Halil için F.Bahçe’nin devrede olduğu uzun süredir transfer kulislerinde konuşulurken, başka talipleri de olan genç yıldızın Galatasaray’da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.