Son dakika: Galatasaray'da seçim iptali sonrası Burak Elmas'tan basın toplantısı kararı

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İstinaf Mahkemesi'nin Galatasaray'da yarın gerçekleştirilecek seçimli genel kurula tedbir koymasının yankıları devam ederken bir sürpriz adım da mevcut başkan Burak Elmas'tan geldi.

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray Kulübünün yarın yapılacak olan seçiminin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Galatasarayda başkanlık seçimlerine ilişkin alınan tedbir kararı İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince 22 Nisan günü kaldırıldı. Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu ise yeniden tedbir talep ederek kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Talebi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ara kararının kaldırılmasına karar verdi.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

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"100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verildi."

"KAZANANIN GALATASARAY OLACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Fırat Develioğlunun avukatı Eser Çömlekçioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim yasal haklarını kullandı. Arkasında bir şey araştırmak gereksizdir. Bugün bana çok soruluyor Başkan adayı kim olur, Fırat Bey olacak mı diye. Aday olmasının önünde bir engel yok ama konumuz bu olmamalı. Biz yasal hakkımızı kullandık ve hukuken olması gereken oldu. Bugün bu konu tartışılabilir ama kısa bir süre sonra bunun kulübün menfaatine olduğu net bir şekilde görülecektir. Bazı grupların aleyhine olan durumun sanki kulüp ve camia aleyhineymiş gibi servis edilmesi doğru değildir. Nihayette kazananın Galatasaray olacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

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Bütün bu gelişmelerin ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, bugün saat 17:00'de Nef Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada; "Başkanımız Burak Elmas'ın, bugün saat 17.00’de Nef Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair yapacağı basın toplantısını GSTV ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Burak Elmas'ın basın toplantısını haberimizden de anbean takip edebilirsiniz.

STADYUMDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILDI

İstinaf mahkemesinin tedbir kararının ardından Burak Elmas; Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, mali genel kurul divan başkanı Metin Sinan Aslan ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile Nef Stadyumu'nda 13:00'da başlayan bir toplantı gerçekleştirdi.