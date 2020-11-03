Son Dakika | Galatasaray'da Saracchi ve Marcao şoku!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in sekizinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

MARCAO VE SARACCHI SALONDA ÇALIŞTI

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı.

EMRE TAŞDEMİR TAKIMDANAYRI, BELHANDA İSE SAHADA ÇALIŞTI

Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı. Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada çalışma yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA YOKLAR

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Marcao, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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