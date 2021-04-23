Son dakika: Galatasaray'da Samantha Whitcomb sezonu kapattı!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Samantha Whitcomb, sağlık sorunları sebebiyle sezonun geri kalanında oynayamayacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız oyuncularından Samantha Whitcomb, oyuncunun sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir.
Samantha Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz.
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