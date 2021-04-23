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GeriBasketbol Son dakika: Galatasaray'da Samantha Whitcomb sezonu kapattı!
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Basketbol
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Haber Giriş: 23.04.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da Samantha Whitcomb sezonu kapattı!

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Son dakika: Galatasaray'da Samantha Whitcomb sezonu kapattı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Samantha Whitcomb, sağlık sorunları sebebiyle sezonun geri kalanında oynayamayacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız oyuncularından Samantha Whitcomb, oyuncunun sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir.

Samantha Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz.

Son dakika: Galatasarayda Samantha Whitcomb sezonu kapattı

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