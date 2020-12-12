Son Dakika | Galatasaray'da Salih Uçan'ın ardından Aytaç Kara hamlesi!

Süper Lig'de son haftalarda topladığı puanlarla zirve yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray, devre arasında takıma önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, ocak ayı transfer döneminde özellikle orta saha mevkisi için alternatif oluşturma peşinde...

Teknik direktör Fatih Terim'in bu doğrultuda istediği ilk ismin Alanyaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli Salih Uçan olduğu ifade edilmişti. Aynı bölgeye bir aday daha çıktı.

SALİH UÇAN VE AYTAÇ KARA

Sabah'ta yer alan habere göre sezonun ikinci yarısında ligde haftada iki maç maratonuna girecek olan ve yoğun tempoda Taylan Antalyalı'yı alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray, Salih Uçan'ın yanı sıra Aytaç Kara'yı da transfer listesine dahil etti.

Kasımpaşa'da yönetimle problemler yaşayan Aytaç'ın devre arasında durumu takip edilecek. Uygun maliyetli olması halinde kadroya katılacak. Galatasaray'ın ocak ayında tecrübeli futbolcu için nabız yoklayacağı öğrenildi.

Yedek kulübesine düşünülen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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