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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Salih Uçan sesleri! Bir adım önde...

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Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor son dakika transfer haberi... Alanyaspor forması giyen Salih Uçan sergilediği performansla transferin gözde isimlerinden biri oldu. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyor.

Salih Uçan transferinde son dakika! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devrede...

Alanyaspor forması giyen Salih Uçan sergilediği performansla transferin gözde isimlerinden biri oldu.

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyor.

Fanatik'te yer alan haberde, "Alanyaspor Salih Uçan'a yeni sözleşme teklifi yaptı ama oyuncu kabul etmedi. Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı oyuncuyu takımda görmek istiyor ancak Galatasaray transferde bir adım önde." ifadeleri kullanıldı.

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