Son Dakika | Galatasaray'da sakatlık şoku! Ryan Donk maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı

Ryan Donk'un yerine kadroya yazılan 17 yaşındaki Emin Bayram Galatasaray kaptanı olarak Ankaragücü maçına çıkıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Donk'un bileğinde son saniye bir rahatsızlık oldu. Oynamasını bekliyorduk ama olmayınca Emin'e şans verdik. İnşallah iyi oynayacak. İyi bir fırsat. Takım kaptanımız da aynı zamanda. Baktığımız zaman 9 yıldır Galatasaray'da. En eski o. Onun için kaptan yaptık. Kendisini her hatasında affedecek bir hocası ve camiası var. Ona çıkıp oynamak kalıyor."

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