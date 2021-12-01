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Son dakika: Galatasaray'da sağ kanat için transfer kararı! 2 yıl sonra yeniden...

#Galatasaray#Andreas Skov Olsen#Transfer
Son dakika: Galatasarayda sağ kanat için transfer kararı 2 yıl sonra yeniden...

Galatasaray'da transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, sağ kanat için Dennis Man ve Ola Solbakken’in ardından yıldız bir ismi daha transfer listesine dahil etti. Galatasaray, Danimarkalı oyuncuyu 2 yıl önce de istemişti.

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Sağ kanatta Morutan ve Feghouli'yi değişmeli oynatan teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatya maçında Barış Alper'e şans verdi ancak istediği verimi yine alamadı.

Devre arasında bu bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Sabah'ın haberine göre listedeki diğer iki isim olan Dennis Man ve Ola Solbakken'le birebir aynı özellikleri taşıyan Andreas Skov Olsen'i gündemine aldı. Cimbom, iki sene önce de Olsen'i kadrosuna katmak istemiş, ancak Bologna 6 milyon Euro bonservis bedeli ile işi bitirmişti.

Danimarkalı futbolcunun genç ve solak olması, adını Man ve Solbakken'den bir adım öne çıkarıyor. Galatasaray'ın, 21 yaşındaki futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı belirtildi.

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SKOV OLSEN KİMDİR?

Nordsjaelland'ın altyapısından yetişen Olsen, Temmuz 2019'da transfer olduğu Bologna ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Hızlı, bitirici futbolu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta görev yaptı ancak sadece 2'sinde ilk 11'de yer aldı.

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#Galatasaray#Andreas Skov Olsen#Transfer

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