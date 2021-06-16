Son dakika: Galatasaray'da Ryan Babel'den Şampiyonlar Ligi, PSV ve Milli Takım yorumu

Ryan Babel'in GS TV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla devam edeceğiz ama bir takım inşa etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda kritik bir maçımız var. Bunun önemini kavramamız ve ona göre çalışmamız gerekiyor. PSV çok iyi bir takım. Hep şampiyonluk için mücadele ederler. Geçen sezon şampiyon olamadılar ama hep bu hırsa sahipler. Çok iyi takımları var. Kolay olmayacak. PSV'de geçen yıla göre değişiklikler oldu. Menajerleri değişti, kendisi Hollandalı değil ve bu yüzden mantaliteleri değişecektir. Genç oyuncuları var. Rakibi iyi gözlemleyip iyi oynamamız lazım.

Milli Takımımız hakkında düşünceleri

Türk Milli Takımı'na şans diliyorum. Orada Galatasaray'da oynayan takım arkadaşlarım da var. Hepsine başarılar diliyorum.

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