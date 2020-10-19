Son Dakika | Galatasaray'da Ryan Babel'den mevki açıklaması! 'Fatih Hocam...'

Ryan Babel'in açıklamaları şu şekilde:

Hocam nerede görev verirse orada oynarım, forvet, kanat, ikinci forvet... Önemli olan hocamın kararı. Kırmızı kart sonrası taktiksel değişiklik olduğu için forvete geçtim. Golü bulduk ve yeniden öne geçtik ama iptal edildi. Çok üzüldüm. Bundan sonra elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

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