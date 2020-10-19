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Haber Giriş: 19.10.2020 - 22:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Ryan Babel'den mevki açıklaması! 'Fatih Hocam...'

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Son Dakika | Galatasaray'da Ryan Babel'den mevki açıklaması! 'Fatih Hocam...'
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Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Babel maç sonu açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel'in açıklamaları şu şekilde:

Hocam nerede görev verirse orada oynarım, forvet, kanat, ikinci forvet... Önemli olan hocamın kararı. Kırmızı kart sonrası taktiksel değişiklik olduğu için forvete geçtim. Golü bulduk ve yeniden öne geçtik ama iptal edildi. Çok üzüldüm. Bundan sonra elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Son Dakika | Galatasarayda Ryan Babelden mevki açıklaması Fatih Hocam...

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