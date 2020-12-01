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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'da Ryan Babel virüse değil hat-trick'e yenildi
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Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'da Ryan Babel virüse değil hat-trick'e yenildi

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Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle ilk 11'deki yerini Mbaye Diagne'ye bırakan Ryan Babel, Senegalli oyuncunun Çaykur Rizespor deplasmanındaki hat-trick'i sonrasında formayı kaybetti.

Hollanda Milli Takımı kampında koronavirüse yakalandığı açıklanan Ryan Babel'in tedavisi ve izolasyon süreci dolarken, oyuncunun Galatasaray ilk 11'indeki yeri için biraz daha beklemesi gerekecek.

Radamel Falcao'nun sakatlığı sonrasında en uçtaki isim olarak forma giyen Babel, Diagne'nin formu sonrasında kulübede bekleyecek.

Rize ağlarına 3 gol birden yollayan Senegalli oyuncunun motivasyonu da yükselirken Hatay maçında sahada olmayı da garantiledi. Hollandalı futbolcunun 2 haftalık kondisyon kaybını da hesaba katan teknik heyet, karşılaşmaya Diagne ile başlayıp Babel'i son bölümde sahaya sürmeyi planlıyor. (Sabah)

Son dakika | Galatasarayda Ryan Babel virüse değil hat-tricke yenildi

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