Son Dakika: Galatasaray'da Ryan Babel ile yollar ayrılıyor! Görüştüğü takım...

Cim Bom'un Hollandalı yıldızı Ryan Babel de Galatasaray 'a veda etmeye hazırlanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; eski takımı Kasımpaşa ile görüşen tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılı kulübün maaşının yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde Florya'dan ayrılacak.

YEDLIN DİREKTEN DÖNDÜ

Galatasaray'da ayrılığın ucundan dönen bir diğer isim de Yedlin oldu. Tecrübeli sağ bek, son ana kadar İngiliz kulübü Watford'la temas halindeydi, hatta bavulunu bile toplamaya başlamıştı.

Ancak maddi konular nedeniyle Premier Lig ekibinin son anda bu transferden vazgeçtiği açıklandı.

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