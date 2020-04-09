Son Dakika | Galatasaray'da Radamel Falcao'ya resmi teklif geldi mi? Açıkladı...

Spor Arena | Galatasaray’da, yönetiminin futbolcu maaşlarındaki indirim talebi, Radamel Falcao ile ilgili çıkan transfer iddiaları ve teknik direktör Fatih Terim’in durumuna ilişkin son süreci Ali Naci Küçük aktardı.



Küçük, “Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim Galatasaraylıları yanıltmadı ve Covid 19'a çalım attılar. Hepsinin keyifleri ve sağlıkları yerinde ancak 3 ismin de tavsiyesi korona virüsü ile ilgili yapılan bütün uyarıları dikkat almamız.” dedi.

Futbolcular ve A takım profesyonelleri ile maaş indirimi konusunda görüşmelerin başlayacağını duyuran Küçük, “Galatasaray 3 büyükler arasında mali durumu en iyi yöneten kulüp ve şu ana kadar futbolculara ve profesyonel çalışanlarına 35 milyon euro ödeme yapıldı. Yönetim Beşiktaş derbisinin oynandığı 15 mart'a kadar bütün ödemeleri yapacak. Bundan sonrası için yapılan mali çalışmalar ile hem futbolcularla hem de A takım profesyonelleri ile maaş indirimi konusunda görüşmelere başlayacak. Maaş indirimi olağanüstü süreç boyunca geçerli olacak ve Galatasaray ligin başlayacağı zamana kadar bir indirip talep edecek ve önümüzdeki sezonu kapsamayacak.” ifadelerini kullandı.

Falcao’nun maaş indirim talebini kabul etmeyebileceği iddialarını da değerlendiren muhabirimiz, 'Kaptan Selçuk İnan ile başlayan bu akıma Fatih Terim ve diğer yabancı oyuncularında dahil olmasıyla Falcao'nun uyacağını ve problem olmayacağını düşünüyorum. Falcao şu ana kadar alacaklarının yüzde 60 ile 70'lik kısmını aldı bu noktada Falcao'nun duyarsız kalmayacağını düşünüyorum zaten Falcao bu süreçte diğer futbolcuların yaptığı gibi birçok yardımda bulundu.

‘Falcao için kulübe veya menajerine gelmiş resmi bir teklif ve girişim bulunmuyor’



Öte yandan Falcao’nun Galatasaray’daki geleceği ve çıkan transfer haberlerine açıklık getiren Küçük, ‘Çok net bir şekilde Galatasaraylı yöneticilerin ifadeleri var. Radamel Falcao için kulübe veya menajerine gelmiş resmi bir teklif ve girişim bulunmuyor. Aynı zamanda Falcao'nun menajeri oyuncusunun Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade ediyor.’ dedi.

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