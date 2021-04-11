Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama: Falcao'nun yüzünde kırık var...

Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılıların idmanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Çalışma sırasında Falcao ile Kerem kafa kafaya çarpıştı. Yere yığılan iki futbolcuya sağlık ekibi hemen müdahale etti.

KEREM KISA SÜRELİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Antrenmanda 5'e 2 çalışmasında hava topu mücadelesinde iki futbolcu kafa kafaya çarpıştı. Falcao, ağız ve burun bölgesine darbe alırken Kerem Aktürkoğlu kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Bunun üzerine iki futbolcu da çalışmayı yarıda bırakırken tedbir amaçlı hem Falcao hem de Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA: FALCAO'NUN YÜZÜNDE KIRIKLAR VAR

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital’da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao’nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı.

Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır.

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