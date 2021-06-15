Son Dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao koronavirüse yakalandı!

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan takımımızda Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel, sponsor hastanemiz Liv Hospital’ın Vadi İstanbul şubesinde sağlık kontrolünden geçti.

Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koşu çalışmaları yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya hâlihazırda milli takımları ile birlikte olan oyuncularımız Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibimiz tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibimiz tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı.

Günün ikinci antrenmanı bugün saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.