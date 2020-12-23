Son Dakika | Galatasaray'da Radamel Falcao kendini aştı!

Galatasaray'da sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisi devam eden Radamel Falcao, Göztepe karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı.

30 MAÇ KAÇIRDI

Sakatlığı bir türlü geçmeyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımda 29 maça çıkarken dün akşamla birlikte kaçırdığı müsabaka sayısı 30'a yükseldi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 1 Avrupa olmak üzere toplam 7 maça çıkan 34 yaşındaki Falcao, toplamda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

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