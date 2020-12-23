Son Dakika | Galatasaray'da Radamel Falcao kendini aştı!
Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan Falcao, Göztepe maçında da takımdaki yerini alamadı. 4 milyon 250 bin Euro ile G.Saray’ın en çok kazanan futbolcusu olan Kolombiyalının kaçırdığı maç sayısı oynadığını maç sayısını geride bıraktı.
Galatasaray'da sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisi devam eden Radamel Falcao, Göztepe karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı.
30 MAÇ KAÇIRDI
Sakatlığı bir türlü geçmeyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımda 29 maça çıkarken dün akşamla birlikte kaçırdığı müsabaka sayısı 30'a yükseldi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 1 Avrupa olmak üzere toplam 7 maça çıkan 34 yaşındaki Falcao, toplamda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Sabah)
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