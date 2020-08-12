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Haber Giriş: 12.08.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Radamel Falcao için kritik toplantı!

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Son Dakika | Galatasaray'da Radamel Falcao için kritik toplantı!
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Galatasaray'da maaşı ve aldığı bonus ücreti çok tartışılan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao için bu hafta kritik bir toplantı yapılacak.

Ali Naci Küçük / Spor ArenaRadamel Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut, bu hafta Galatasaray yöneticileri ile bir araya gelecek. Galatasaray Kulübü, Falcao'nun sözleşmesinden yıllık 2 milyon Euro'yu bulan bonus maddelerinin kaldırılmasını istiyor. Yapılacak bu toplantıda Falcao'nun bonus konusunun çözülmesi bekleniyor.

Galatasaray'ı çok seven ve takımda kalmak isteyen Falcao'nun bu bonuslardan vazgeçmesi bekleniyor.

FEGHOULI VE BELHANDA PROBLEMİ

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, 4 futbolcunun feragatname imzalamadığını söylemişti. Bu 4 futbolcudan ikisinin Feghouli ve Belhanda olduğu ortaya çıktı. İki futbolcu bununla kalmayıp alacakları için kulübe ihtarname çekti. Galatasaray yönetimi bu iki futbolcuyu kara listeye aldı.

Son Dakika | Galatasarayda Radamel Falcao için kritik toplantı

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