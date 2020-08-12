Son Dakika | Galatasaray'da Radamel Falcao için kritik toplantı!

Ali Naci Küçük / Spor Arena | Radamel Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut, bu hafta Galatasaray yöneticileri ile bir araya gelecek. Galatasaray Kulübü, Falcao'nun sözleşmesinden yıllık 2 milyon Euro'yu bulan bonus maddelerinin kaldırılmasını istiyor. Yapılacak bu toplantıda Falcao'nun bonus konusunun çözülmesi bekleniyor.

Galatasaray'ı çok seven ve takımda kalmak isteyen Falcao'nun bu bonuslardan vazgeçmesi bekleniyor.

FEGHOULI VE BELHANDA PROBLEMİ

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, 4 futbolcunun feragatname imzalamadığını söylemişti. Bu 4 futbolcudan ikisinin Feghouli ve Belhanda olduğu ortaya çıktı. İki futbolcu bununla kalmayıp alacakları için kulübe ihtarname çekti. Galatasaray yönetimi bu iki futbolcuyu kara listeye aldı.

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