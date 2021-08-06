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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao ayrılıyor! Teklifi kabul etti
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2021 - 21:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao ayrılıyor! Teklifi kabul etti

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Son Dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao ayrılıyor! Teklifi kabul etti

Galatasaray'da aldığı yüksek yıllık ücret ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Kolombiyalı golcü, ABD yolcusu...

Büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'ya kulüp bulması iletilirken yıldız golcünün Inter Miami ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Todofichajes sitesinin haberine göre; Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Falcao, MLS ekiplerinden Inter Miami'nin teklifini kabul etti.

Haberde, transferin yakın zamanda açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

G.SARAY MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 de asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

 

 

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