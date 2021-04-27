Son Dakika: Galatasaray'da Pierre Jackson sezonu kapattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Pierre Jackson'ın sağ bacağından yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncumuz Pierre Jackson'ın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de yapılan kontrollerinde sağ hamstring bölgesinde ikinci dereceden zorlanma tespit edilmiştir. Tedavi süreci gereğince oyuncumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir. Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon ortasında 1 numara pozisyonunda takıma katılan Jackson, ülkemizde geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe forması da giymişti.

Arşiv: Kobe Bryant'ın Galatasaray ziyaretini izliyoruz;

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